Стоит копейки: простой способ забыть о ржавчине в ванной комнате навсегда

Хозяйкам рассказали, как удалить налет ржавчины на ванне без едких веществ.

Оказалось, прежний блеск и белизну ванне можно придать с помощью 150 мл нашатырного спирта с 50 мл перекиси водорода.

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Вначале смеси нужно настояться в течение 10 минут. После жидкость наносят на ванну и оставляют на 15 минут. Далее эмаль моют губкой с мылом.

Еще одним действенным средством является смесь уксуса (150 мл) и соды (2 ст. л.). Соду предварительно растворяют в кастрюле горячей воды. Такую смесь наносят на ванну и тут же смывают при помощи душевой лейки. Об этом рассказали на YouTube-канале «Мастер новатор».