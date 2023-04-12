«Автоматически становится быстрым углеводом»: какой творог не нужно покупать на Пасху

Эксперт рассказала, какой творог не стоит брать для приготовления пасхи.
Если у человека повышенный сахар в крови, ему точно не нужно готовить пасху из сладкого творога.
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«На Пасху стоит отказаться от сладкого творога тем, у кого сахарный диабет, предиабет, при любых нарушениях углеводного обмена. Продукты с добавленным сахаром автоматически становятся быстрым углеводом. Это сразу же повышает уровень сахара в крови», — заявила Ольга Деревянко в беседе с vnimanie.pro.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какой кулич точно не стоит брать на Пасху.