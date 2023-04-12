«Получить бесплатную опцию»: некоторым россиянам дается возможность не покупать минуты сотовой связи

Стало известно, как россиянам удастся сэкономить на сотовой связи.
Новая акция для пользователей оператора МТС распространяется на тех, кто в ближайшее время окажется за границей. Если турист из России забронирует гостиницу через сервис МТС Travel, то ему удастся сэкономить средства:
«Чтобы получить бесплатную опцию «Забугорище», необходимо быть абонентом МТС, иметь пакетный тариф, авторизоваться и забронировать отель на МТС Travel до 31 мая 2023 года».
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«Акция действует при заселении в отель до конца августа 2023 года. SMS о 100%-ной скидке на роуминговую опцию придет за сутки до заезда и будет действовать весь период проживания, включая день выезда», – сообщается на сайте оператора.
Напомним, ранее эксперт рассказал, кому положена выплата в 20 тысяч рублей.