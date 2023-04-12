Александр Белькович рассказал о нестандартном способе покрасить яйца на Пасху

Стало известно, останется ли на яйцах привкус алкоголя при нестандартной покраске вином.
Отметим, что в Сети стали популярны ролики, на которых в горячем красном вине окрашивают яйца к Пасхе. На яйцах остаются необычные рисунки в виде разводов. Однако пользователей Сети заинтересовало, является ли такой способ покраски безопасным.
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«Многих волнует вопрос: «Не впитает ли продукт вкус алкоголя?». Конечно же, нет, ведь при термической обработке этанол полностью уходит. И понять с помощью органов обоняния и зрения, чем именно окрасили яйца, не удастся, если не знать, что применялось вино», – признался шеф-повар Белькович в беседе с vm.ru/news.
Напомним, ранее в Роспотребнадзоре рассказали, какой кулич точно не стоит брать на Пасху.