Александр Белькович рассказал о нестандартном способе покрасить яйца на Пасху

Стало известно, останется ли на яйцах привкус алкоголя при нестандартной покраске вином.

Отметим, что в Сети стали популярны ролики, на которых в горячем красном вине окрашивают яйца к Пасхе. На яйцах остаются необычные рисунки в виде разводов. Однако пользователей Сети заинтересовало, является ли такой способ покраски безопасным.

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