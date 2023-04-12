Их больше не будет: Центробанк принял решение об «ипотеках от застройщика»

В Центробанке будут обязывать остальные банки выделять дополнительные резервы для обеспечения безопасности ипотечных программ с аномально низкими процентными ставками.
Речь идет об ипотечных кредитах, оформленных с 15 марта 2023 года. Данная инициатива начнет действовать с 30 мая 2023 года.
«Распространение получила так называемая «ипотека от застройщика» с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%», – отметили в ЦБ.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Эту разницу застройщик в виде комиссии платит банку для компенсации его выпадающих доходов. Такие программы несут риски для заемщиков, банков, а также искажают общую статистику», – заключили в распоряжении ЦБ.
Напомним, ранее Центробанк сделал важное заявление для всех, кто снимает деньги в банкоматах.