Их больше не будет: Центробанк принял решение об «ипотеках от застройщика»

В Центробанке будут обязывать остальные банки выделять дополнительные резервы для обеспечения безопасности ипотечных программ с аномально низкими процентными ставками.

Речь идет об ипотечных кредитах, оформленных с 15 марта 2023 года. Данная инициатива начнет действовать с 30 мая 2023 года.

«Распространение получила так называемая «ипотека от застройщика» с экстремально низкими нерыночными ставками вплоть до 0,1%, которые достигаются за счет завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%», – отметили в ЦБ.

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