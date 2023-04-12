Теперь на даче можно отдыхать: этот способ поможет избавиться от сорняков на 25 лет

Стало известно, что избавить сад и огород от сорняков на 25 лет.

Оказалось, есть способ не утруждать себя на участке. Благодаря двум этим вещам поездки на дачу станут еще приятнее.

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Речь идет о специальной геоткани и мульче. Первое средство – нетканый материал темного цвета. Приобрести его можно в садовых центрах. А второе средство представляет собой измельченную кору или мелкие камни.