Теперь на даче можно отдыхать: этот способ поможет избавиться от сорняков на 25 лет

Стало известно, что избавить сад и огород от сорняков на 25 лет.
Оказалось, есть способ не утруждать себя на участке. Благодаря двум этим вещам поездки на дачу станут еще приятнее.
Еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
Речь идет о специальной геоткани и мульче. Первое средство – нетканый материал темного цвета. Приобрести его можно в садовых центрах. А второе средство представляет собой измельченную кору или мелкие камни.
Мульча позволяет нетканке служить дольше. Без измельченной древесины или камней нетканка придет в непригодность уже через два года. Однако с мульчей вы не увидите сорняков 25 лет.
Для того, чтобы посадить растения, нужно разгрести мульчу. Затем в нетканке сделать крестообразный надрез, отогнуть уголки и придавить их камнями. Далее нужно выкопать ямку и поместить в нее саженец. Корни присыпают землей, возвращают уголки ткани и снова присыпают древесиной или камнями. Об этом рассказали в domosedy.com.