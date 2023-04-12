Несмотря на ретроградность планет: кто из знаков в апреле ощутит удачу на себе

Стало известно, какие два знака станут баловнями судьбы в апреле этого года.

Оказалось, Близнецам можно не переживать за свои дела в этом месяце. Даже ретроградный Меркурий не помешает планам представителей этого знака.

«Несмотря на распространенное мнение о том, что ретроградный Меркурий выступает исключительно в роли «тормоза», Близнецы будут иметь повод поблагодарить планету за уйму подаренных возможностей. Например, удача будет сопутствовать им в сфере финансов, бизнеса, а также личных отношений», – отметил астролог.

Близнецам дается шанс исправить ошибки и вернуть партнера.

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Еще удача улыбнется Девам. В апреле этот знак ощутит поддержку Вселенной.