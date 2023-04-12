Бюджетное средство вернет белизну: как правильно стирать светлые шторы

Чтобы сохранить белизну тюля и штор достаточно этого народного средства.

Если стирка с использованием порошка и геля больше не помогает спасать занавески о серости, можно прибегнуть к гидропериту.

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Оказалось, десять таблеток этого аптечного вещества вернут белизну тюлю.

К слову, прежде стирки с гидроперитом стоит прополоскать шторы с использованием обычного моющего средства. Стиратльную машинку нужно перевести в режим с температурой 30 градусов без отжима. Об этом заявили в belnovosti.by.