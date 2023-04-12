«Будет часто и отчаянно влюбляться»: астролог Савельева раскрыла, какими вырастают Стрельцы и что от них ждать

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Уже в раннем возрасте Стрелец будет часто и отчаянно влюбляться, к счастью ненадолго.

Стрельцов с детства следует приучать к экономии и аккуратности, особенно в отношении денег. Они крайне расточительны. Способ, с помощью которого вы можете приучить Стрельца к бережливости, довольно прост. Если выяснится, что он за день потратил деньги, выделенные ему на неделю на завтраки, не давайте ему больше ни копейки.

Все оставшиеся дни недели снабжайте его человеческой едой, чтобы он не голодал, но без вкусняшек. Быть может, кому-то это покажется жестоким, но со Стрельцом иначе нельзя. Получив такой урок, он в другой раз подумает, следует ли бросать деньги на ветер.

Глаза вашего Стрельца устремлены в небо, поэтому он может не заметить лежащих под ногами камней и споткнуться о них. Но, даже больно ударившись, он все равно будет идти вперед, а взгляд его будет вечно устремлен ввысь, к неведомым звездам», – добавила Анна.