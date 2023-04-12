«Будет часто и отчаянно влюбляться»: астролог Савельева раскрыла, какими вырастают Стрельцы и что от них ждать

Каждый человек знает свой знак зодиака. Порой родители даже специально высчитывают дату, чтобы малыш родился под определенным зодиакальным знаком. Для сайта Teleprogramma.pro астролог Анна Савельева рассказала о характеристиках Стрельцов.
«Даже у младенцев-Стрельцов ярко выражено желание постоянно находиться на людях. Они не выносят одиночества. Стоит оставить их на минуту — они начинают громко плакать. Зато если поставить кроватку в комнату, где полно взрослых, люди разговаривают и смеются, ребенок тут же спокойно заснет и будет во сне улыбаться.
Родителей Стрельцы будут слушаться лишь в том случае, если те справедливы, честны и уважают своих детей. Если мать или отец неправы, они, по мнению Стрельца, должны признать свою ошибку и попросить прощения. Те родители, которые откажутся вести себя подобным образом, навсегда потеряют авторитет в глазах Стрельцов», – пояснила эксперт.
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«Уже в раннем возрасте Стрелец будет часто и отчаянно влюбляться, к счастью ненадолго.
Стрельцов с детства следует приучать к экономии и аккуратности, особенно в отношении денег. Они крайне расточительны. Способ, с помощью которого вы можете приучить Стрельца к бережливости, довольно прост. Если выяснится, что он за день потратил деньги, выделенные ему на неделю на завтраки, не давайте ему больше ни копейки.
Все оставшиеся дни недели снабжайте его человеческой едой, чтобы он не голодал, но без вкусняшек. Быть может, кому-то это покажется жестоким, но со Стрельцом иначе нельзя. Получив такой урок, он в другой раз подумает, следует ли бросать деньги на ветер.
Глаза вашего Стрельца устремлены в небо, поэтому он может не заметить лежащих под ногами камней и споткнуться о них. Но, даже больно ударившись, он все равно будет идти вперед, а взгляд его будет вечно устремлен ввысь, к неведомым звездам», – добавила Анна.
Справка Teleprogramma.pro:
Анна Савельева – астролог.
Анна Савельева. Фото: Teleprogramma.pro