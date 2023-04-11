Возможно открытие уже в апреле: в Санкт-Петербурге магазин Zara сменил вывеску на Maag

Стало известно, что бывшие торговые точки Zara почти готовы к открытию под названием Maag теперь и в Санкт-Петербурге.
На Невском проспекте появилась свежая вывеска над дверями магазина одежды.
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Пока в СМИ утверждают о начале работы санкт-петербургского магазина Maag в апреле этого года. Такая информация появилась в телеграм-редакции «Новости Петербурга. АиФ».
Напомним, ранее мошенники придумали новый способ наживаться на пользователях маркетплейсов.