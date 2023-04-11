Возможно открытие уже в апреле: в Санкт-Петербурге магазин Zara сменил вывеску на Maag

Магазин Maag

Магазин Maag. Фото: Global Look Press 

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявлял о начале работы в апреле в Москве этого преобразившегося бренда.

Стало известно, что бывшие торговые точки Zara почти готовы к открытию под названием Maag теперь и в Санкт-Петербурге.

На Невском проспекте появилась свежая вывеска над дверями магазина одежды. 

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Пока в СМИ утверждают о начале работы санкт-петербургского магазина Maag в апреле этого года. Такая информация появилась в телеграм-редакции «Новости Петербурга. АиФ».

Напомним, ранее мошенники придумали новый способ наживаться на пользователях маркетплейсов.

Читайте также