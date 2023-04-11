«Обращайте внимание на дату производства»: в Роспотребнадзоре рассказали, какой кулич точно не стоит брать на Пасху

Стало известно, какие куличи никогда не надо покупать на Пасху.

В Роспотребнадзоре посоветовали не брать куличи, в составе которых есть подсластитель и маргарин. Стоит уделить внимание тем вариантам, в которых все ингредиенты натуральные.

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Не рекомендуется брать кулич с слишком влажной глазурью или очень сухой верхушкой. На боковых сторонах кулича не должно быть белесого налета. Липкие куличи тоже лучше не брать.