«Обращайте внимание на дату производства»: в Роспотребнадзоре рассказали, какой кулич точно не стоит брать на Пасху

Стало известно, какие куличи никогда не надо покупать на Пасху.
В Роспотребнадзоре посоветовали не брать куличи, в составе которых есть подсластитель и маргарин. Стоит уделить внимание тем вариантам, в которых все ингредиенты натуральные.
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Не рекомендуется брать кулич с слишком влажной глазурью или очень сухой верхушкой. На боковых сторонах кулича не должно быть белесого налета. Липкие куличи тоже лучше не брать.
«Не допускается на нижней и боковой поверхностях кулича наличие пустот, подгоревших мест, разрывов и неровностей. При выборе обращайте внимание на дату производства, сроки годности и условия хранения, сведения об изготовителе», – говорится в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Напомним, ранее был раскрыт секрет приготовления безумно нежного и воздушного кулича.