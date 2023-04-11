Разложите лавровые листья в шкафу с одеждой: улучшится не только запах, но и состояние вещей — в чем секрет

Лавровый лист может вполне считаться универсальным средством — это и прекрасная приправа, и природный антисептик, и лекарственное средство.

Лавровый лист можно и нужно держать не только в кухонном шкафу, но и в платяном. Листья лавра — отличное средство для борьбы с молью.

Положите несколько листиков лаврушки на полочках в шкафу, и моль забудет дорогу в ваш дом.

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