Разложите лавровые листья в шкафу с одеждой: улучшится не только запах, но и состояние вещей — в чем секрет

Лавровый лист

Лавровый лист. Фото: Global Look Press

Лавровый лист годится не только для того, чтобы добавлять его в блюда.

Лавровый лист может вполне считаться универсальным средством — это и прекрасная приправа, и природный антисептик, и лекарственное средство.

Лавровый лист можно и нужно держать не только в кухонном шкафу, но и в платяном. Листья лавра — отличное средство для борьбы с молью.

Положите несколько листиков лаврушки на полочках в шкафу, и моль забудет дорогу в ваш дом.

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Благодаря лавровому листу, не будет моли, а значит, все вещи хорошо сохранятся. Листья лавра можно класть в коробки с обувью, пластиковые пакеты, контейнеры с одеждой.

По материалам belnovosti.by.

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