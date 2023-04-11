Секретный ингредиент: добавьте это в мясной фарш, и котлеты станут более сочными и нежными на вкус

Домашние котлеты на тарелке

Домашние котлеты на тарелке. Фото: Global Look Press

Рекомендации от бывалых хозяек.

Улучшить вкус котлет способен сахар! Добавлять его можно и в куриный, и в мясной фарш. Вкус станет только лучше. 

Разумеется, котлеты не станут сладкими, а вот более аппетитными, нежными, сочными и золотистыми на вид — да. 

Чтобы котлеты так заметно преобразились и улучшили вкус, понадобится всего лишь чайная ложка сахара на каждый килограмм мяса.

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Еще один способ сделать котлеты сочнее — добавить в фарш немного ледяной воды или кубики льда.

По материалам belnovosti.by.

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