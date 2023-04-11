Чем почистить деревянную разделочную доску, чтобы избавиться от неприятного запаха

Большинство хозяек выбирает разделочные доски из дерева потому, что они изготовлены из натурального сырья и не портят ножи. Но у них есть один минус: деревянные поверхности отлично впитывают в себя запахи.

Чтобы ваша кухонная утварь не источала зловонных ароматов, ее нужно как следует чистить. Но вывести запах рыбы, лука, чеснока и некоторых других продуктов бывает не под силу даже специальной химии.

К счастью, мы всегда можем обратиться к опыту бывалых хозяек, у них и по этому случаю найдется парочка советов. Оказывается неприятные запахи можно удалить с помощью картофеля. Овощ нужно измельчить на терке, равномерно распределить по поверхности доски и подождать. Через 15 минут картофельную массу можно выбросить и помыть доску водой.

Если в доме не оказалось картофеля, то тоже самое можно проделать с яблоком. Результат будет потрясающим.

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Источник: mentoday.ru