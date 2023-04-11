Как сделать кондиционер для белья своими руками: получится лучше, чем в магазине

Чтобы приготовить кондиционер, вам потребуется 200 мл. кипяченой теплой воды, 3 ложки поваренной или морской соли и 8-10 капель эфирного масла. Масло выбирайте на свой вкус, главное, чтобы запах вам нравился.

Смешайте все ингредиенты — средство готово к использованию. Для машинной стирки будет достаточно двух ложек кондиционера на один цикл. Если планируете стирать руками, то можно обойтись одной.

Если вы не израсходовали средство за один раз, его можно перелить в бутылочку и использовать в будущем.

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Источник: belnovosti.by