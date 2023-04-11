Притянут финансовую удачу: назван знак зодиака, который в апреле сорвет куш

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По ее эксперта, Венера будет перебывать в знаке Близнецов. Это произведет положительное влияние на дела Львов.

Астролог отметила, что пока представителям этого знака зодиака лучше браться за любую подработку. Это поможет запустить денежный поток. Львы отлично справятся с любыми трудностями. Более того, их ждет целый шквал эмоций в личной жизни, том пишут 7Days.