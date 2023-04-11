Притянут финансовую удачу: назван знак зодиака, который в апреле сорвет куш

Многие астрологи предупреждают, что 2023 год может быть сложным. Однако некоторым знакам зодиака все же повезет. Астролог Людмила Митрохина раскрыла свой прогноз на середину апреля. Она выделила один знак зодиака, который притянет к себе финансовый успех.
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По ее эксперта, Венера будет перебывать в знаке Близнецов. Это произведет положительное влияние на дела Львов.
Астролог отметила, что пока представителям этого знака зодиака лучше браться за любую подработку. Это поможет запустить денежный поток. Львы отлично справятся с любыми трудностями. Более того, их ждет целый шквал эмоций в личной жизни, том пишут 7Days.