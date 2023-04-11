Посейте это растение между рядами картофеля: колорадский жук уйдет навсегда

Мало кто догадывается, но одним из самых эффективных средств в борьбе с полосатым вредителем является обычная полынь.
В растении содержатся эфирные масла, которые колорадский жук на дух не переносит. Поэтому, если посадить рядом с картошкой горькую полынь, то о вредном жуке можно будет забыть.
Но такой способ подходит не всем, некоторые огородники не терпят на своей территории никаких лишних травинок, пусть даже таких полезных. Поэтому, вовсе необязательно выращивать полынь: достаточно просто периодически посыпать ваши посадки листьями этого растения.
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Источник: vnimanie.pro