Россиянам со стажем весомо увеличат пенсии: доплата произойдет в автоматическом режиме

Как отметила она в своем Телеграм-канале, перерасчет в большую сторону положен в том случае, если гражданин имеет советский стаж.Имеются в виду те россияне, которые работали до 1 января 2002 года. Им положена доплата к пенсии в размере 10%.А также надбавка предусмотрена еще и тем, кто трудился до 1991 года — по 1% за каждый год работы.

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«Следует иметь ввиду, что за основу валоризации взят расчетный пенсионный капитал (РПК), который учитывает стаж и величину заработка по состоянию на 1 января 2002 года, то есть без страховых взносов», — пояснила сенатор.

Бибикова тупоминула, что доплата производится в автоматическом режиме.