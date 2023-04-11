Как вернуть приличный вид старому матрасу: отмоется даже кофе и моча

Специальные чехлы и регулярная стирка постельного белья не являются гарантией того, что матрас всегда будет выглядеть как новый. Загрязнения все равно просачиваются тем или иным путем. Поэтому без чистки все-таки не обойтись.

Начинать стирку лучше рано утром, как проснулись — тогда матрас точно успеет высохнуть до ночи. Для чистки вам потребуется приготовить раствор из воды и уксуса: на литр воды возьмите одну чайную ложку уксуса. Взболтайте раствор и перелейте его в емкость с распылителем.

Нанесите средство на поверхность матраса, но не переусердствуйте — луж быть не должно. Подождите 25 минут и протрите поверхность мягкой губкой: давить на матрас не нужно. Распахните окна и оставьте матрас сушиться естественным образом. Застилать простыней его можно только после полного высыхания.

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Источник: cleanipedia.com