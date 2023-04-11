Будут крупными, с нежной мякотью: чем полить грядку перед посадкой помидоров – маленькая хитрость

Мечта каждого дачника — летом и осенью собрать хороший урожай всех культур, которые были высажены весной. Что касается томатов, то нужно сделать всего два несложных шага, чтобы это стало явью.

Помидоры будут крупными, размером с кулак, с нежной мякотью и приятным вкусом, если перед посадкой их в грунт выполнить простые действия.

Для начала почву нужно полить раствором марганца — 2-3 г перманганата калия на 10 литров воды. Такого объема хватит для обработки четырех квадратных метров грядок.

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