Будут крупными, с нежной мякотью: чем полить грядку перед посадкой помидоров – маленькая хитрость

Спелые помидоры

Спелые помидоры. Фото: Global Look Press

Советы тем, кто не может представить своей дачи без огорода и обильного урожая.

Мечта каждого дачника — летом и осенью собрать хороший урожай всех культур, которые были высажены весной. Что касается томатов, то нужно сделать всего два несложных шага, чтобы это стало явью.

Помидоры будут крупными, размером с кулак, с нежной мякотью и приятным вкусом, если перед посадкой их в грунт выполнить простые действия.

Для начала почву нужно полить раствором марганца — 2-3 г перманганата калия на 10 литров воды. Такого объема хватит для обработки четырех квадратных метров грядок.

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Еще одно средство, которое способствует повышению урожайности помидоров, это дрожжевой настой.

В 10 литрах воды разводят 10 граммов дрожжей, добавляют немного сахара и настаивают несколько часов, а затем вливают в каждую лунку примерно по стакану раствора.

По материалам belnovosti.by,

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