Мраморный принт: как покрасить яйца на Пасху чаем каркаде — будете хвастаться перед подругами

Пасхальные яйца

Пасхальные яйца. Фото: Global Look Press

Лайфхак подойдет для тех, кто основательно готовится к празднику и любит каркаде.

Способов красиво и экологично покрасить яйца к Пасхе, чтобы потом хвастаться перед подругами, множество.

Добиться красивого цвета и даже мраморного принта поможет чай каркаде. Напиток из листьев гибискуса придаст яйцам красивый синеватый оттенок, а небольшая хитрость сделает их мраморными.

На 1 литр воды нужно взять 40 граммов чая каркаде и поставить в кастрюле на плиту. Затем туда опускают яйца, которые предварительно вымыли и очистили от производственных надписей. Важно, чтобы яиц было немного. На небольшую кастрюлю достаточно четыре штуки, иначе не добиться ровного и насыщенного окрашивания.

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Через 10 минут кастрюлю можно снять с огня. Два яйца вытащить, а два оставить — для получения более насыщенного оттенка.

В чистой воде сварить еще 4-6 яиц, а затем опустить их в каркаде. Тогда оттенок яиц будет другим. В каркаде можно добавить еще столовую ложку уксуса — на литр чая, тогда яйца приобретут другой оттенок. Оставить яйца в жидкости можно на 20 минут, а можно — на два, два с половиной часа. Чем дольше яйца полежат в чае, тем более насыщенный оттенок вы получите.

По материалам belnovosti.by.

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