Мраморный принт: как покрасить яйца на Пасху чаем каркаде — будете хвастаться перед подругами

Через 10 минут кастрюлю можно снять с огня. Два яйца вытащить, а два оставить — для получения более насыщенного оттенка.

В чистой воде сварить еще 4-6 яиц, а затем опустить их в каркаде. Тогда оттенок яиц будет другим. В каркаде можно добавить еще столовую ложку уксуса — на литр чая, тогда яйца приобретут другой оттенок. Оставить яйца в жидкости можно на 20 минут, а можно — на два, два с половиной часа. Чем дольше яйца полежат в чае, тем более насыщенный оттенок вы получите.

По материалам belnovosti.by.