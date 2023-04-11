Как приготовить нежнейший стейк из старой жесткой говядины: мясо будет таять во рту

Если вам продали старое мясо и вернуть его нет никакой возможности, не спешите огорчаться, ситуацию можно легко исправить.

Есть два надежных способа, которые помогут вам превратить жесткую говядину в нежнейший стейк:

Воздействие фруктовой кислоты. Возьмите один киви на килограмм мяса. Порежьте говядину на куски и натрите их кашицей из киви. Через 1,5 часа мясо будет готово для жарки.

Вымачивание в вине. Залейте кусочки мяса красным вином и оставьте на один час. Когда время пройдет, говядину нужно будет достать, помыть в соленой воде и приготовить так, как вы планировали.

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Источник: mentoday.ru