Вы все время делали неправильно: где на самом деле нужно хранить кофе — хитрость, которая сделает его вкуснее

Раскрыт секрет самого вкусного молотого кофе! Оказывается, все дело в том, где он хранится. Кофейные зерна лучше всего чувствуют себя не на полочке в шкафу, а в холодильнике. Так что, вы раньше все делали неправильно.

Срочно перекладывайте зерна на хранение в холодильник. Это гарантия того, что вкус и аромат кофе будет лучше. Охлаждение зерен перед помолом позволит сделать порошок более однородным и плотным. Кофе будет еще вкуснее, если перед тем, как отправить бобы в кофемолку, подержать их в морозилке.

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