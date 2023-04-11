Уже завтра все будет по-другому: озвучен самый новый курс рубля — что произошло на торгах, лучше не знать

Рубль на торгах в этот вторник, 11 апреля, остался верен самому себе. Он вновь падал, как и все последние недели, уступая в цене мировым валютам — доллару и евро.

Центробанк России, основываясь на результатах торгов на Московской валютной бирже, установил курс валют на завтра, 12 апреля.

Официальный курс доллара к рублю вырос на 43,58 копейки — до 82,1799 рубля, курс юаня — на 5,02 копейки, до 11,9248 рубля, курс евро — на 55,34 копейки, до 89,7271 рубля.

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