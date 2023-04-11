Уже завтра все будет по-другому: озвучен самый новый курс рубля — что произошло на торгах, лучше не знать

Рубль на торгах в этот вторник, 11 апреля, остался верен самому себе. Он вновь падал, как и все последние недели, уступая в цене мировым валютам — доллару и евро.
Центробанк России, основываясь на результатах торгов на Московской валютной бирже, установил курс валют на завтра, 12 апреля.
Официальный курс доллара к рублю вырос на 43,58 копейки — до 82,1799 рубля, курс юаня — на 5,02 копейки, до 11,9248 рубля, курс евро — на 55,34 копейки, до 89,7271 рубля.
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Но не исключено, что завтра все изменится. Если вам не нужна валюта, то, возможно, лучше ничего не знать о цифрах курса национальной валюты.
Напомним, эксперты советует отложить покупку валюты тем, кому она может потребоваться во время предстоящих майских каникул, до конца апреля. По прогнозам, рубль должен немного укрепиться.
По материалам 1prime.ru