Как пожарить сочный стейк и не замарать сковороду: эта инструкция сэкономит вам кучу времени

Иногда готовка не так страшна, как уборка после нее. В рецептах пишут, что можно пожарить мясо за 5–10 минут, но умалчивают о том, что потом на мытье сковородки, стен и плиты может уйти целый час.

И только самые хитрые хозяйки знают о том, что можно пожарить мясо так, что сковороду мыть вообще не придется. Чтобы исполнить этот трюк, вам потребует только кусок жаропрочного пергамента. Нагрейте сковороду, положите в нее бумагу для выпечки, смажьте пергамент маслом и поместите на него кусок мяса. После готовки выбросьте использованную бумагу и протрите сковороду бумажной салфеткой.

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Источник: mentoday.ru