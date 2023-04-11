У женщин с этими именами наступит черная полоса в 2023 году — удача от них отвернется

Так как последние годы выдались достаточно сложными, многие эксперты сразу отметили, что 2023 год тоже будет насыщен неприятными событиями. Эзотерики также отмечают, что черная полоса коснется сильно женщин с этими именами. У них действительно наступил тяжелый период. Удача их покинет практически до середины лета.
Обладательницы имени Валентина будут переживать финансовые проблемы. Возникнут лишние траты, которые усугубят ситуацию. Не исключено, что все достигнет такой критической отметки, что за помощью придется обратиться к близким. Эксперты советуют не избегать этой помощи, так как в одиночку справится не получится. Не избегайте этой помощи, без нее вы можете не справиться.
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А вот у тех, кого зовут Клавдия, начало 2023 года стало очень удачным. Подарки судьбы сыпались с неба. Однако уже в апреле наступит не самый приятный период. Проблемы может доставить кто-то из вашего близкого окружения. Поэтому следует быть аккуратнее с советами. Решения нужно принимать, только обдумав их несколько раз.
Елены будут сами виноваты в больше части случаев, когда потерпят неудачу. Астрологи пояснили, что чрезмерные эмоции и гордыня только ухудшат ситуацию. Отмечается, что необходимо совладать с эмоциями и следить не только за словами, но и поступками. Лучшей прислушивайтесь к окружающим, пишет портал «PROГород».