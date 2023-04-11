У женщин с этими именами наступит черная полоса в 2023 году — удача от них отвернется

Обладательницы имени Валентина будут переживать финансовые проблемы. Возникнут лишние траты, которые усугубят ситуацию. Не исключено, что все достигнет такой критической отметки, что за помощью придется обратиться к близким. Эксперты советуют не избегать этой помощи, так как в одиночку справится не получится. Не избегайте этой помощи, без нее вы можете не справиться.

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А вот у тех, кого зовут Клавдия, начало 2023 года стало очень удачным. Подарки судьбы сыпались с неба. Однако уже в апреле наступит не самый приятный период. Проблемы может доставить кто-то из вашего близкого окружения. Поэтому следует быть аккуратнее с советами. Решения нужно принимать, только обдумав их несколько раз.

Елены будут сами виноваты в больше части случаев, когда потерпят неудачу. Астрологи пояснили, что чрезмерные эмоции и гордыня только ухудшат ситуацию. Отмечается, что необходимо совладать с эмоциями и следить не только за словами, но и поступками. Лучшей прислушивайтесь к окружающим, пишет портал «PROГород».