Эффективный способ избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Если вы открыли дверцу холодильника и почувствовали неприятный запах, значит пришло время навести в нем порядок. Для начала постарайтесь найти источник неприятного аромата и отправить его в мусорку. Итак, виновник был найден и ликвидирован — ничего сложного. А вот от вони так легко не избавиться. Пластиковые стенки очень быстро впитывают запахи и вывести их бывает очень непросто.

Опытные хозяйки в таких ситуациях советуют полностью освободить холодильник от продуктов. Отключить питание. И помыть технику со специальным средством.

Для приготовления раствора вам понадобится бутылек перекиси и несколько капель жидкого мыла. Смешайте ингредиенты и с помощью губки нанесите средство на полки, стенки и резинки холодильника. Вы сразу почувствуете, что неприятный аромат пропал. Далее смойте состав обычной водой и протрите поверхности сухой тряпкой.

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Источник: belnovosti.by