Чем смазать скрипящую дверь: можно обойтись и без специальных средств

Почти каждый из нас сталкивался со скрипящими дверьми. Эта маленькая проблема не только раздражает: не каждый вынесет неприятный звук. Но и приводит к быстрому износу фурнитуры: скрип возникает тогда, когда петли трутся друг о друга — конечно же, постоянное трение не идет на пользу металлу.

Если вас прямо сейчас мучает эта проблема, то знайте: решить ее можно за пару минут. Просто возьмите капельку средства для мытья посуды и нанесите ее на источник надоедливого звука.

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Источник: 5-tv.ru