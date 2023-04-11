Как продлить срок годности хлеба: буханка останется свежей и хрустящей

Очень часто случается так, что хлеб быстро покрывается налетом плесени. Конечно, после этого его приходится выбрасывать, ведь для употребления в пищу он больше не пригоден.
Если вы привыкли растягивать одну буханку на несколько дней, то вам будет полезно знать, как продлить срок годности хлеба.
Во-первых, храните все хлебобулочные изделия в хлебнице. Если у вас еще нет этого чудесного приспособления, то обязательно приобретите — эта покупка себя оправдает: в ней хлеб будет дольше оставаться свежим. Главное, не забывайте плотно закрывать дверцу.
Во-вторых, положите в хлебницу немного соли — она будет впитывать в себя лишнюю влагу, что поможет избежать образования плесени. Но важно не переборщить с количеством специи, иначе результат может быть обратным.
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Источник: belnovosti.by