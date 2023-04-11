Три знака получат приятный бонус на этой неделе: названы большие счастливчики

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Белую полосу в жизни им принесет сочетание Солнца с Юпитером. В список попали Овны. Сейчас представители этого знака зодиака способны на многое. Астрологи отмечают, что можно идти на риск, прислушиваться к инстинктам и не боятся быть лидером. А так как Солнце соединится с Юпитером в вашем знаке, то это сделает вас привилегированными. Поэтому не стоит упускать этот период.

Также Левы могут смело следовать зову сердца. Социальные движения принесут вам опыт и удовольствие. Судьба даст вам шанс, за который лучше схватиться. Свое красноречие не прячьте, а сразите им нужных людей. Сочетание вашего покровителя — Солнца с Юпитером — принесет вам в ближайшее время процветание.

А у Стрельцов образуется большая творческая энергия. Ее нужно выразить правильным способом. На этой неделе ваша харизма будет особенно сильной. Вас обуяет желание создавать серьезные связи и укреплять те, что уже созданы, пишет StyleCaster.