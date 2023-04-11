Все печально: до каких цифр доллар дорастет на этой неделе

Доллар продолжает укреплять свои позиции, а рубль, соответственно, падает в цене. Во вторник, 11 апреля, «американец» поднялся до 82,57 рубля, евро — до 90,06.

Инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин считает, что это еще не предел. К концу недели, по его словам, доллар дойдет до цифры 83,5 рубля.

«Представляется, что краткосрочно волатильность курса останется высокой и доллар еще может сходить в район 83,5, а евро — погостить чуть выше 90. Однако разворот тренда может быть совсем близко», — заявил эксперт.

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