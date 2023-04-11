Как почистить шампуры от нагара и остатков мяса за 3 минуты — своим глазам не поверите

Почти все любят шашлыки, но отмывать шампуры и решетки от засохшего жира и сажи то еще удовольствие. Если вы уже на отдыхе думаете о том, как потом придется целый час счищать нагар с металла жесткой губкой — можете выдохнуть. Есть способ намного проще.

Чтобы грязные шампуры не омрачали вашего веселья — захватите с собой на пикник большую сочную луковицу. Когда приспособления для жарки освободятся, разрежьте головку лука и пройдитесь ее половинками по грязным местам. Луковый сок быстро справится даже с самым сильным нагаром.