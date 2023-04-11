Как почистить шампуры от нагара и остатков мяса за 3 минуты — своим глазам не поверите

Фото: freepik.com

Фото: freepik.com/Racool_studio

Просто потрите шампуры и решетки этим овощем.

Почти все любят шашлыки, но отмывать шампуры и решетки от засохшего жира и сажи то еще удовольствие. Если вы уже на отдыхе думаете о том, как потом придется целый час счищать нагар с металла жесткой губкой — можете выдохнуть. Есть способ намного проще.

Чтобы грязные шампуры не омрачали вашего веселья — захватите с собой на пикник большую сочную луковицу. Когда приспособления для жарки освободятся, разрежьте головку лука и пройдитесь ее половинками по грязным местам. Луковый сок быстро справится даже с самым сильным нагаром.

Не дожидайтесь полного остывания металлических изделий, на холодной решетке этот трюк не сработает.

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Источник: belnovosti.by

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