Всегда кладите рядом с мусорницей пучок лаврового листа: избавитесь от многих проблем

Листья лавра являются мощным средством от насекомых. Растение в большом количестве содержит цинеол, который своим запахом отпугивает непрошенных гостей. Мухи, тараканы, муравьи и прочие букашки стараются держаться от него подальше.

Чтобы избавиться от насекомых, разложите по углам кухни и возле ведра с отходами несколько пучков этой приправы. Уже через несколько часов вредители начнут отступать. Для поддержания порядка рекомендуется регулярно обновлять листочки, чтобы запах растения не успевал выветриваться.

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Источник: belnovosti.by