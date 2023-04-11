Всегда кладите рядом с мусорницей пучок лаврового листа: избавитесь от многих проблем

Лавровый лист всем нам знаком как великолепная приправа. Но почти никто не догадывается о том, что это растение можно применять не только в качестве пряности.
Листья лавра являются мощным средством от насекомых. Растение в большом количестве содержит цинеол, который своим запахом отпугивает непрошенных гостей. Мухи, тараканы, муравьи и прочие букашки стараются держаться от него подальше.
Чтобы избавиться от насекомых, разложите по углам кухни и возле ведра с отходами несколько пучков этой приправы. Уже через несколько часов вредители начнут отступать. Для поддержания порядка рекомендуется регулярно обновлять листочки, чтобы запах растения не успевал выветриваться.
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Источник: belnovosti.by