Почему нельзя сыпать в машинку много стирального порошка: полный износ - жаль, не знали

Стиральные машинки часто выходят из строя - казалось бы, причина в частом использовании. Однако это далеко не всегда так. Скорее, в типичных ошибках, которые домохозяйки допускают при использовании автомата.

К примеру, некоторые особенно придирчивые к чистоте хозяйки заполняют латок для стирального порошка полностью. А зря! Так делать категорически нельзя. Качество стирки от этого никак не улучшится, а вот стиральная машинка может сломаться.

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Мало кто знает, что избыток порошка оседает в недрах автомата, и ваша стиральная машинка в итоге быстрее загрязняется, изнашивается, ломается.

Советуем воспользоваться автодозированием. Так и порошок будет расходоваться экономичнее, и машинка прослужит вам долгие годы. Пользуйтесь!