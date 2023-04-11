Объявлен курс доллара на 17 апреля: сбывается худший сценарий аналитиков

Экономические аналитики уверены, что в ближайшее время курс доллара будет расти в связи с низкими ценами на нефть. А это значит, что наша валюта продолжит падение.

На этой неделе, по мнению экспертов, доллар дорастет до 89,80 рубля. А в понедельник, 17 апреля, взлетит до 91,38.

И уже со среды, 19 апреля, нас будет ждать укрепление рубля, но не значительное. Максимум — до 90,67.

Конечно, это худший сценарий аналитиков. Ранее эксперты планировали потолок максимум 70 рублей.

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