Как копеечным средством отбелить тюль — засияет белизной

Это сейчас многие хозяйки предпочитают покупать в магазине дорогие средства для отбеливания тюля. Раньше их не было, и наши бабушки боролись с этой проблемой следующим образом.

Нагрейте на плите полную водой пятилитровую кастрюлю. Добавьте в нее две столовые ложки соды и столько же ложек любого стирального порошка.

Отправьте туда тюль и оставьте на один час. После — постирайте в стиральной машине в привычном режиме.

Вы увидите, как тюль засияет белизной после процедуры.

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