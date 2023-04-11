«Нужно поберечься»: вот что Глоба предсказал на 12 апреля – внимание всем!

Астропрогноз

Астропрогноз. Фото: Global Look Press

Срочный прогноз астролога.

Астролог Богдан Глоба продолжил дело своих родителей Тамары и Богдана Глобы и теперь регулярно передает людям послания от звезд и планет. На новую неделю апреля, с 11 по 16 числа, он уже сделал предупреждение – грядет опасное время.

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А теперь Глоба-младший дал прогноз на среду, 12 апреля. В День космонавтики звездочет предрекает непростые события. И советует людям быть осторожнее.

«Среда требует осторожности во многих сферах. От всего не застраховаться, но в пути уж точно нужно поберечься. Но покупки при этом могут быть весьма удачными».

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