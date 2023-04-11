«Нужно поберечься»: вот что Глоба предсказал на 12 апреля – внимание всем!

Астролог Богдан Глоба продолжил дело своих родителей Тамары и Богдана Глобы и теперь регулярно передает людям послания от звезд и планет. На новую неделю апреля, с 11 по 16 числа, он уже сделал предупреждение – грядет опасное время.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

А теперь Глоба-младший дал прогноз на среду, 12 апреля. В День космонавтики звездочет предрекает непростые события. И советует людям быть осторожнее.