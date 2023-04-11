Астролог Дараган предсказал человечеству страшное: «Старый мир не уйдет легко и бескровно»

Известный астролог Константин Дараган, предсказавший пандемию коронавируса и крах доллара, а также его альтернативную валюту, снова сделал предупреждение. На этот раз оно касается всего человечества. Людей ждет неизбежное ухудшение обстоятельств, и придется как следует подготовиться.
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Все, что сегодня происходит в мире, Дараган расценивает как неизбежность. Он уверен, что как прежде уже не будет никогда. Но у нашей страны ситуация более выигрышная.
«Мир станет опаснее, как и было написано в прогнозе «Мир-2040». Старый мир не уйдет легко и бескровно. И потянет за собой все, до чего сможет дотянуться. Наш век намного опаснее, чем XX. Хорошо в этом лишь то, что я написал в «Рубеже Козерога» 4 года назад: мы, черт побери, снова на правильной стороне Истории!» - гласит предупреждение астролога.