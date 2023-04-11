О таком знают единицы: зачем хозяйки с этой приправой моют полы – в Чистый четверг попробуйте сами!

На Страстную неделю в четверг многие хозяйки затевают генеральную уборку. Только не каждая знает, что на моющие средства можно не тратиться вовсе, или обойтись минимальными покупками. А если добавить приправу, то еще и обеззаразить помещение – и это без дезсредств!

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Опытные хозяюшки при мытье полов в ведро с водой добавляют лавровый лист. Попробуйте сами в Чистый четверг сделать этот раствор: три листика измельчите, залейте горячей водой, дайте настояться как следует. А затем разбавьте в ведре с водой. И начните мытье. Лавр прекрасно освежит полы, защитит от насекомых, продезинфицирует, так как от природы является антисептиком.

По материалам сайта Sante