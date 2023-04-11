Добавьте лавровый лист себе в ванну: раньше этого не знали, а теперь ахнете от результата!

Матерые хозяйки давно применяют лавровый лист не только в кулинарии или при заготовках на зиму. Эта приправа издавна имеет репутацию чудодейственного растения. О ее благотворном влиянии на организм и самочувствие человека и вовсе ходят легенды. Но один рецепт проверен многими поколениями и реально доказан.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Об антисептических свойствах лаврового листа и сока лаврового дерева известно давно. Он также способствует заживлению ран, обезболивает и снимает раздражение. Примите ванну с лаврушкой и ощутите прилив сил. Для этого нужно взять 6-7 листиков приправы, заварить горячей водой, дать настояться. Полученный раствор добавьте в ванну и насладитесь не только ароматом, но и эффектом: повысится иммунитет, бессонница уйдет, раздражительность останется в прошлом.

По материалам сайта Belnovosti