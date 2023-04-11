«В зоне доллара прозвучал третий звонок»: астролог Дараган – о судьбе американской валюты

Астролог Константин Дараган прокомментировал ситуацию, создавшуюся сегодня в мире: страны объединения БРИКС в текущих условиях кризиса официально превзошли совокупную мощь стран G7. Он объяснил, чем в перспективе обернется это событие для американской валюты.

«В зоне доллара прозвучал третий звонок, специально для тех, кто как-то сумел проспать первые два. В перспективе очевидно создание альтернативной валюты (но еще не в 2023 году, как и было написано в астропрогнозе на этот год)», - сообщил астролог.

Дараган в связи с происходящим напомнил, что заокеанской державе и созданной ей гегемонии доллара несдобровать: «Много раз говорил, обернув в афоризм: с уменьшением количества денег одна страна, которая пыталась быть новой империей, неизбежно начнет терять друзей. И возможности. И влияние. И власть».

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