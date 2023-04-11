Печальный прогноз курса доллара озвучили финансисты: лучше присядьте

Апрель только начался, но уже преподнес немало сюрпризов на валютной бирже. Доллар обновил годовой максимум по отношению к рублю и превысил 83-рублевую отметку. Финансисты дали свой прогноз на ближайшее будущее, и он оказался печальным.

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Федор Сидоров, частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования», считает, что в настоящее время каки-то причин для укрепления рубля нет. Мировые котировки цен на нефть не оказывают ему ни малейшей поддержки.

«Все определяют цифры бюджета и экспорта. Так что девальвация рубля продолжится, это признает даже правительство, которое недавно пересмотрело прогноз по средней стоимости доллара в текущем году до уровня 77 рублей. Думаю, что в течение года его еще не раз пересмотрят, потому что доллар в краткосрочной перспективе (в пределах одного-двух месяцев) может вырасти до 85 рублей или больше», - высказался эксперт.

Коллеге вторит и Иван Самойленко, управляющий партнер B&C Agency. Он тоже несколько пессимистичен в прогнозе, хоть и считает, что рубль может откатиться, но не ниже 80 рублей за доллар.

«Не стоит ожидать, что курс вернется в диапазон до 75-80 рублей. А затем ослабление продолжится и доллар может вырасти к 85 рублям, а евро может стоить 93-94 рубля», - прогнозирует Самойленко.

По материалам сайта mk.ru.