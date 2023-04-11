Россияне кинулись в банки за валютой: вот что происходит на рынке на самом деле

На фоне падения отечественной валюты относительно мировых денежных единиц Центробанк РФ озвучил статистику финансовых операций россиян по итогам марта.

Оказалось, что соотечественники установили настоящий рекорд при скупке валюты. Население скупало деньги как «дружественных», так и «недружественных» стран. Причем, первая категория стала внушительной по объему за все время, резко подскочив на фоне предыдущих месяцев.

Речь идет о юанях. Их в марте люди приобрели на 41,9 млрд рублей! Для сравнения: в феврале на китайские деньги было потрачено всего 11,6 млрд. Таким образом, мартовская цифра стала рекордной – это максимум, который когда-либо вообще покупали граждане.

Предыдущий всплеск интереса к юаням был зафиксирован в августе прошлого года. Но тогда объемы были «скромнее» – потратили 39 млрд рублей.

По материалам сайта РБК