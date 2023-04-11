Убойный раствор, отчистит любую кухонную плиту: соль растворяем в кипятке, смешиваем соду, уксус

Отчистить кухонную плиту под силу не каждому моющему средству. Но можно не тратить деньги на дорогущие импортные растворы, а приготовить убойное средство дома. И опытные хозяйки его знают. Сохраняйте и вы.

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Итак, в кастрюле вскипятите 250 мл воды, растворите три ложки поваренной соли. В другой емкости замешайте две ложки соды, пять ложек уксуса и одну – любого моющего средства, которое есть под рукой.

Снимите вскипяченный солевой раствор, смешайте его с другой частью будущего убойного средства. В результате получается состав, который очищает все на свете легко и быстро. И речь идет не только о кухонных плитах, но и других загрязнениях.

По материалам сайта Pensnews