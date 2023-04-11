«Не удивляйтесь срывам»: Глоба – про 11 апреля

Популярный астролог Богдан Глоба, сын известных исследователей созвездий Тамары и Павла Глобы, предупредил людей, что вторая неделя апреля опасна своими интригами и скандалами.

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К тому же по-прежнему сохраняется угроза природных бедствий. Она будет соседствовать с общественным неспокойствием. Отдельный день 11 апреля также далек от штиля, хоть внешне и благоприятствует работе.