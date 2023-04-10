Положите грязные конфорки в этот раствор: жир, грязь и нагар сойдут за считанные минуты

Кухня то место, где много времени проводят члены семьи, а плита, на которой готовятся, оказывается грязной едва ли не каждый день. И если не мыть конфорки каждый раз после приготовления еды, отмыть их становится проблематично. Даже специальные средства не всегда выручают в такой ситуации.
На этот раз хозяйкам рассказали, как приготовить простой раствор из соды, после замачивания в котором жир, грязь и нагар уйдут сами по себе.
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Чтобы сделать плиту такой чистой, будто она новая, нужно приготовить специальную смесь.Секретным ингредиентом является сода. Ее нужно растворить в воде, которую налить лучше в глубокую емкость. В смесь также нужно добавить обыкновенное жидкое мыло. Получившееся средство надо перемешать.
Затем снимаются грязные конфорки и погружаются в смесь. Спустя 20-30 минут их понадобится достать. В конце будет достаточно тщательно протереть конфорки мягкой щеткой. Благодаря такому способу даже въевшиеся пятна на конфорках уйдут сами по себе, подчеркивают «Белновости».