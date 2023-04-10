Это просто мрак – выкиньте: эти 5 моделей обуви смотрятся отвратительно, но есть у каждой девушки

И по словам стилистов, выкинуть можно босоножки и мюли на танкетке. По их словам, такая модель обуви не красит практически никого.Взамен лучше взять что-то на высоком каблуке или платформе.

Не в топе и мокасины, которые смотрятся дешево и упрощают абсолютно любой образ.Их лучшее заменить лоферами или балетками. Однако важно знать, что сочетать их нельзя с короткими юбками и скинни-джинсами.

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Также в список попали босоножки на высоком каблуке. Стилисты пояснили, что они превращают любую женщину в старушку. Эта обувь считается антитрендом и дешевит любой образ, подчеркивает MarieClaire.

Уже считаются моветоном сандалии на плоской подошве. Они станут изъяном любого лука из-за того, что смотрятся скучно. Эксперты добавили, что если носить сандалии, то только модели на массивной подошве.

И главное, от чего надо отказаться, – туфли с открытым мысом. Их порой сочетают с капроновыми колготками, что портит образ окончательно. В этом сезоне лучше выбирать классические лодочки.