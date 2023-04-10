Придет на карту, но есть нюанс: всех пенсионеров обрадовали приятным денежным бонусом

В России есть множество выплат для разных категорий граждан. Однако получить приятный денежный бонус также можно, если знать про такие предложения. На этот раз россиян обрадовали приятной новостью, касающейся денежных выплат. Новые условия начнут действовать с 10 апреля.
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Речь идет о том, что Банк ВТБ сообщил, что начислит по 1000 рублей всем, кто оформит фирменную дебетовую карту. Отмечается, что бонус поступит в срок до 30 июня, как только будет сделана первая покупка, пишет banki.ru.
Также есть еще один приятный бонус – обслуживание карты полностью бесплатное. Акцией также могут воспользоваться пенсионеры, так как 1000 рублей приятная сумма для всех. Нет никаких ограничений для тех, кто хочет оформить эту карту.