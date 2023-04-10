Придет на карту, но есть нюанс: всех пенсионеров обрадовали приятным денежным бонусом

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Речь идет о том, что Банк ВТБ сообщил, что начислит по 1000 рублей всем, кто оформит фирменную дебетовую карту. Отмечается, что бонус поступит в срок до 30 июня, как только будет сделана первая покупка, пишет banki.ru.

Также есть еще один приятный бонус – обслуживание карты полностью бесплатное. Акцией также могут воспользоваться пенсионеры, так как 1000 рублей приятная сумма для всех. Нет никаких ограничений для тех, кто хочет оформить эту карту.