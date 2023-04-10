Штраф возрастет в 4 раза: всех водителей предупредили о новом неприятном правиле

Москвич

Фото: Global Look Press

Нововведения касаются ОСАГО.

В России с каждым годом увеличивается количество автомобилей на дорогах. Также регулярно становится больше правил для водителей, изменений. На этот раз россиян предупредили о новых правилах, которые касаются ОСАГО. В ближайшее время могут ввести для всех водителей нововведения, о которых пишет «Коммерсантъ».

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Минфин намерен увеличить штраф за отсутствие полиса с 800 до 5000 рублей, а Российский союз автостраховщиков также планирует начать пользоваться фото- и видеокамерами, которые будут проверять наличие полисов ОСАГО. Таким образом, водителей, которые ездят без страховки, будут штрафовать автоматически.

Также есть еще одно предложение — разрешить использовать подержанные запчасти при ремонте машины в рамках ОСАГО.  К слову, этот вопрос особенно актуален для владельцев машин, так как за последние два года произошел рост цен на новые детали. 

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