Штраф возрастет в 4 раза: всех водителей предупредили о новом неприятном правиле

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Минфин намерен увеличить штраф за отсутствие полиса с 800 до 5000 рублей, а Российский союз автостраховщиков также планирует начать пользоваться фото- и видеокамерами, которые будут проверять наличие полисов ОСАГО. Таким образом, водителей, которые ездят без страховки, будут штрафовать автоматически.

Также есть еще одно предложение — разрешить использовать подержанные запчасти при ремонте машины в рамках ОСАГО. К слову, этот вопрос особенно актуален для владельцев машин, так как за последние два года произошел рост цен на новые детали.