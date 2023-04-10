Как сварить картошку для пюре всего за 7 минут — возможно, это рекорд

Бывает так, что времени в обрез: гости уже в пути, а у вас еще ничего не готово. Находчивые хозяйки всегда точно знают, как все сделать быстро и максимально выгодно. Например, картофель для пюре можно сварить всего за 7 минут — это в два раза быстрее обычного.

Для того, чтобы выиграть время и снизить расход электричества, разрежьте картофелину пополам, а полученные части порубите на тоненькие пластинки. Промойте нарезку от излишков крахмала, положите в кастрюлю и залейте небольшим количеством воды — уровень жидкости должен быть чуть выше картофеля. Накройте кастрюлю крышкой, поставьте на плиту и на самом сильном огне доведите до кипения, немного убавьте температуру и варите овощ ровно 7 минут.

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Источник: povarenok.ru